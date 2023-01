Vanavond op tv: Rutte bij Biden • Huiveringwekkende getuigenissen uit de loopgraven • ASML pion in chipoorlog VS/China

Biden ontvang Rutte en Hoekstra

Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn vandaag in Washington op bezoek in het Witte Huis. Ze praten daar met president Joe Biden en Hoekstra's ambtgenoot Antony Blinken onder meer over de oorlog in Oekraïne, waarover Nederland en de VS het in grote lijnen eens zijn. Maar er wordt ook gesproken over onderwerpen die gevoeliger liggen, zoals chipmachinefabrikant ASML. De VS wil dat het Nederlandse bedrijf stopt met leveringen aan China.