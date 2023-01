Mirjam Bikker officieel fractievoorzitter van de ChristenUnie

Mirjam Bikker is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie. Het 40-jarige Kamerlid volgt de vertrekkende Gert-Jan Segers op als politiek leider en als voorzitter van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer.

Jurist Bikker zit sinds de verkiezingen van 2021 in de Tweede Kamer. Ze stapte toen tussentijds over uit de Eerste Kamer. Ook daar was ze fractievoorzitter. Daarvoor was ze gemeenteraadslid in Utrecht (ook daar was ze fractievoorzitter) en beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie.

In een interview na haar verkiezing zei Bikker als partijleider vooral hoop te willen brengen. "Ik wil aan tafel met iedereen die van goede wil is." En daarbij wil Bikker ook "meer gaan kijken naar de lange termijn".

In een vanochtend gepubliceerde open brief laakt Bikker ook al de "ik-gerichte keuzes" voor de korte termijn en grenzeloze groei. In die brief schrijft Bikker als aanvoerder van de kleine christelijke partij beslissingen te willen nemen die "ruimte geven".

Stabiliteit coalitie

Desgevraagd zegt Bikker dat de regeringscoalitie, waar haar partij deel van uitmaakt, geen zorgen hoeft te hebben over de stabiliteit. Ze noemt het ChristenUnie-programma haar drijfveer. "Maar afspraak is afspraak."

Bikker is de eerste vrouwelijke fractievoorzitter in de Tweede Kamer van haar partij.