Opzeggen vast energiecontract wordt minder aantrekkelijk

Het wordt binnenkort moeilijker om een vast energiecontract tussentijds op te zeggen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) scherpt de regels aan, waardoor het voor energiebedrijven weer aantrekkelijk moet worden om vaste contracten aan te bieden.

Op dit moment kost het opzeggen van een vast contract soms maar een paar tientjes. Dat leidt bij een plotselinge daling van de inkoopprijzen tot grote financiële risico's bij energiebedrijven.

Die bedrijven vrezen dat bij zo'n prijsdaling klanten massaal naar de concurrentie overstappen en zij met duur ingekochte energie blijven zitten. Vanwege die risico's worden er op dit moment nauwelijks langjarige contracten aangeboden. De meeste mensen hebben daarom op dit moment een variabel contract waarbij de prijzen aangepast worden aan de inkoopprijzen.

Omdat energiebedrijven inmiddels veel vaker dan één keer per half jaar hun prijzen aanpassen, veroorzaakt dit grote financiële onzekerheid bij klanten. Minister Jetten voor Klimaat en Energie wil daarom dat er snel weer langjarige contracten met vaste prijzen komen.

Nieuwe regels

De ACM verandert daarom nu de regels. Als een energiebedrijf een langdurig energiecontract afsluit van een of meerdere jaren tegen vaste prijzen voor gas en elektriciteit kan een klant het contract niet zo maar goedkoop opzeggen.

Onder de nieuwe regels is de afkoopsom van het contract afhankelijk van hoeveel looptijd er nog over is en het prijsverschil tussen het lopende contract en een nieuw contract bij dezelfde leverancier. Als iemand pas net een contract heeft afgesloten en de prijs opeens heel hard daalt, wordt het dus duurder om van een vast contract af te komen.

De nieuwe regeling gaat naar verwachting op 1 april in en gaat alleen gelden voor contracten die na die datum afgesloten worden.