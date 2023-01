Rutte bespreekt gevoelige thema's met Biden in Witte Huis

Premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaan vandaag in Washington op bezoek in het Witte Huis. Ze worden daar eind van de middag (Nederlandse tijd) ontvangen door president Biden en Hoekstra's ambtgenoot Blinken.

Op de agenda staat onder meer de oorlog in Oekraïne, waarover Nederland en de VS het in grote lijnen eens zijn. Maar er wordt ook gesproken over onderwerpen die gevoeliger liggen, zoals chipmachinefabrikant ASML. De VS wil dat het Nederlandse bedrijf stopt met leveringen aan China.

Omgekeerd heeft Nederland grote moeite met de Inflation Reduction Act (IRA) van de VS. Dat is een regeling van belastingvoordelen en subsidies voor groene technologische producten die in de VS worden geproduceerd, zoals elektrische auto's. Nederland en andere Europese landen zien de IRA als ongeoorloofde staatssteun.

Derde president

Biden is voor Rutte de derde president die hij opzoekt in het Witte Huis. Eerder werd Rutte ontvangen door Bidens voorgangers Obama en Trump.

Dat leverde in 2018 een opmerkelijk moment op. Trump zei tijdens een persmoment dat het hem niet uitmaakte als er geen handelsovereenkomst tussen de VS en de EU zou komen, waarop Rutte de president openlijk tegensprak.

Rutte moest lachen, maar besloot tegelijkertijd tegengas te geven: