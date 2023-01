Strijdend als in zijn beste dagen krijgt Murray publiek op de banken in Melbourne

Andy Murray heeft op zijn oude dag voor een enorme stunt gezorgd bij de Australian Open. Niet alleen zijn zege op Matteo Berrettini was opmerkelijk, maar zeker ook het feit dat hij de langste adem had in een slopende vijfsetter van bijna vijf uur: 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7), 7-6 (6).

De 35-jarige Murray leek een paar jaar geleden na een slepende heupblessure afgeschreven voor toptennis, maar de nummer 66 van de wereld heeft nu de mondiale topvijftig weer in zicht. Thanasi Kokkinakis of Fabio Fognini wordt zijn volgende tegenstander in Melbourne.

Het scheelde heel weinig of het was nooit zover gekomen. In de beslissende set verprutste Berrettini, de Wimbledonfinalist van 2021, op 5-4 zijn enige matchpoint door een ogenschijnlijk makkelijke passeerslag met de backhand in het net te slaan.

Bijzondere reeks

Berrettini was vorig jaar nog halvefinalist bij de Australian Open en leek het duel langzaam naar zich toe te trekken. De als dertiende geplaatste Italiaan werd in de beslissende supertiebreak echter kansloos gelaten door Murray, die daarmee een bijzondere reeks in stand hield.