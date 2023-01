Vogelgriep in Duiven, 60.000 leghennen afgemaakt

Op een bedrijf met leghennen in Loo, in de gemeente Duiven, is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle 60.000 dieren afgemaakt. Het is het eerste bevestigde vogelgriepgeval van dit jaar.

In een straal van 10 kilometer liggen twaalf andere pluimveebedrijven. In dat gebied geldt per direct een vervoersverbod. Dat verbod geldt voor alle vogels en eieren vanaf een locatie met vogels, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In hetzelfde gebied mag ook niet op eenden worden gejaagd.

Grootste uitbraak ooit

Sinds oktober 2021 kampt Europa met de grootste uitbraak van vogelgriep ooit, blijkt uit recente Europese cijfers. In de Europese pluimveehouderij werden zo'n 2500 uitbraken geregistreerd en bij wilde vogels werd het virus zo'n 3000 keer vastgesteld.

In Nederland werd het virus sinds die tijd op 120 bedrijven vastgesteld. In totaal zijn ruim vier miljoen dieren gedood, zei viroloog Thijs Kuiken van het Erasmus MC, gespecialiseerd in vogelgriep.