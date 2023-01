Tientallen mensen in Brazilië aangeklaagd voor bestorming overheidsgebouwen

In Brazilië zijn 39 mensen aangeklaagd voor hun rol bij de bestorming van regeringsgebouwen op 8 januari in de hoofdstad Brasilia. Bij de bestorming drongen duizenden aanhangers van voormalig president Bolsonaro overheidsgebouwen binnen uit protest tegen de beëdiging van Lula da Silva als nieuwe president. De verdachten worden vervolgd voor gewapende criminele samenzwering, het gewelddadig omverwerpen van de democratische rechtsstaat en het beschadigen van staatseigendommen. Onder meer de nieuwssite Globo bericht erover. In de aanklacht staat dat het niet mogelijk was om aan te tonen dat de groep ook antiterreurwetten heeft overtreden. Een commissie van de Braziliaanse Senaat heeft bij de aanklager voorstellen ingediend voor straffen en schadeclaims tegen de bestormers. De identiteit van de 39 aangeklaagden is niet bekendgemaakt. In deze video legt NOS op 3 uit hoe Brazilië zo verdeeld is geraakt en wat er in aanloop naar de bestorming gebeurde:

