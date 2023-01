Ronaldo staat voor debuut in Saudi-Arabië, uitgerekend tegen PSG van Messi

Cristiano Ronaldo maakt donderdag zijn voetbaldebuut in Saudi-Arabië. Met zijn nieuwe club Al Nassr speelt hij als aanvoerder een oefenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain, de club van zijn eeuwige rivaal Lionel Messi.

Het team van de 37-jarige Ronaldo bestaat niet alleen uit spelers van Al-Nassr, maar ook van Al-Hilal, de andere topclub uit Saudi-Arabië. Het is nog de vraag of Messi gelijk zal starten. De Argentijn werd afgelopen winter wereldkampioen in Qatar.

Zondag kan Ronaldo zijn officiële debuut maken voor Al Nassr. De koploper speelt dan thuis een competitiewedstrijd tegen Al Ettifaq.