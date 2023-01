OM: vermoedelijke veiligheidschef IS opgepakt in Arkel

In het Zuid-Hollandse Arkel is een 37-jarige man aangehouden die in de Syrische burgeroorlog een belangrijke rol zou hebben vervuld binnen de terroristische organisaties Jabhat al-Nusra en Islamitische Staat. Dat meldt het OM.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Haag.

Hij zou vanuit zijn functie bij IS hebben bijgedragen aan de oorlogsmisdrijven die de organisatie pleegde in Syrië. De Syrische man vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en vestigde zich in 2020 in Arkel.

Leidinggevende bij veiligheidsdienst

De man zou tussen 2015 en 2018 een leidinggevende functie hebben vervuld bij de veiligheidsdienst van IS. Daarvoor zou hij twee jaar dezelfde functie hebben vervuld bij Jabhat al-Nusra. De man was onder meer verantwoordelijk voor het oppakken van mensen, zegt een woordvoerder van het OM.

Hij zou beide posities hebben bekleed in en rond het vluchtelingenkamp Yarmouk in het zuiden van de Syrische hoofdstad Damascus.

