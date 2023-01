Buddy's gaan op meer plekken vrouwen begeleiden naar abortusklinieken

Op steeds meer plekken in het land kunnen vrouwen die naar een abortuskliniek gaan een buddy meekrijgen ter ondersteuning. De abortusbuddy's zijn al actief in Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

In de loop van dit jaar kunnen ook mensen in Zwolle, Groningen, Roermond, Amsterdam, Haarlem en mogelijk Heemstede naar de kliniek met een buddy.

"We zijn met de abortusbuddy's gestart om te zorgen dat niemand alleen langs de demonstranten bij klinieken hoeft", zegt Djoeke Gerding van stichting Samen naar de Kliniek. Bij veel abortusklinieken staan geregeld demonstranten die tegen abortus zijn.

Niet met familie of vrienden

"Inmiddels merken we ook dat mensen het ongeacht de demonstranten heel fijn vinden om niet alleen te zijn. Sommige vrouwen durven het niet tegen familie of vrienden te vertellen en sommigen hebben gewoon niemand om mee te nemen."

De organisatie breidt uit omdat er ook vanuit plekken waar nog geen abortusbuddy's aan het werk zijn aanvragen komen van mensen die niet alleen naar een kliniek willen.

Absurd

Het is niet de bedoeling dat een abortusbuddy de confrontatie met de demonstranten opzoekt. "De buddy gaat op de dag van de afspraak mee naar de kliniek. Het is gewoon iemand die je ondersteunt als je bang bent om in je eentje te gaan", zegt Gerding.

De buddy's worden vermoedelijk vanaf dit najaar in Amsterdam ingezet. Rob Benschop, directeur van de abortuskliniek daar, geeft aan het initiatief van de buddy's sympathiek te vinden. "Maar eigenlijk is het natuurlijk absurd dat ze nodig zijn", zegt hij tegen NH Nieuws. Hij zou het beter vinden als er wordt gezorgd dat de demonstranten op grotere afstand van de kliniek staan, zodat vrouwen "ongehinderd naar de kliniek kunnen".

Uiteindelijk wil de stichting bij alle abortusklinieken buddy's hebben.