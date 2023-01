Wekdienst 17/1: Bezoek Rutte aan Biden • Nieuwjaarsreceptie van de koning

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaan vanmiddag langs bij de Amerikaanse president Biden. Het gesprek gaat onder meer over de handel van hightechbedrijf ASML met China. De Chinezen willen graag hypermoderne chipmachines van ASML, maar de Amerikanen zien daar niets in.

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is vandaag in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Ze ontvangen enkele honderden gasten uit de politiek en het openbaar bestuur. Het is voor het eerst sinds corona dat de traditionele nieuwjaarsreceptie plaatsvindt.

Het WK handbal gaat verder voor de Oranjemannen. Ze zijn al verzekerd van een plaats in de volgende ronde en kunnen daarom zonder druk spelen tegen Noorwegen.

Wat heb je gemist?

Het Integraal Kankercentrum Nederland heeft een interactieve atlas gemaakt waarmee op postcodeniveau kan worden opgezocht in welke mate 24 van de meest voorkomende kankersoorten voorkomen.

Een doel is om mensen bewuster te maken van de mogelijkheden om kanker te voorkomen. Zo is in één oogopslag te zien dat verschillende vormen van huidkanker veel meer voorkomen in de kustgebieden dan elders.

Ander nieuws uit de nacht: