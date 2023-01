China meldt eerste bevolkingsafname in ruim zestig jaar

Voor het eerst in ruim zestig jaar is het aantal inwoners van China afgenomen. Het Chinese nationale statistiekbureau meldt dat het land tegen het einde van 2022 zo'n 850.000 minder inwoners telde dan een jaar eerder.

Er waren vorig jaar 6,77 geboorten per 1000 mensen in China. Dat is een laagterecord. Tegelijk zag het land het hoogste aantal sterfgevallen sinds 1974: 7,37 doden per 1000 inwoners.

Het inwonertal van China staat nu op ruim 1,4 miljard. Daarmee is China wereldwijd nog altijd het land met de meeste inwoners, maar de verwachting is dat het op dat vlak dit jaar nog wordt ingehaald door India.

VN-experts verwachten dat de bevolking van China de komende decennia verder zal afnemen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk invloed hebben op de economische groei van China en de overheidsschuld, vanwege de stijgende kosten door de vergrijzende bevolking.

Eenkindpolitiek

Kiem van de bevolkingsafname is de eenkindpolitiek die gold tussen 1980 en 2015. De afgelopen jaren pogen de Chinese autoriteiten op allerlei mensen te bewegen weer meer nakomelingen te verwekken via bijvoorbeeld belastingvoordelen of een langer ouderschapsverlof.

Toch blijven Chinezen huiverig om meer dan één kind te krijgen, onder meer vanwege de hoge kosten voor onderwijs en levensonderhoud.

Het hoofd van het Nationale Bureau van Statistiek zei in een toelichting bij de bevolkingstelling dat het niet nodig is om bezorgd te zijn over de afname. Het aanbod van arbeid overstemt nog altijd de vraag, onderstreepte hij.

Grote Sprong Voorwaarts

China zag in 1961 voor het laatst een bevolkingsdaling. Dat was in de tijd van de zogenoemde Grote Sprong Voorwaarts onder Mao Zedong.

In enkele jaren werd China in die periode omgevormd van een agrarische economie naar een industriële maatschappij, met als gevolg een enorme hongersnood die vele miljoenen levens eiste.