Unieke atlas geeft nieuwe inzichten bij kanker in Nederland

Vanaf vandaag kunnen Nederlanders bekijken hoeveel gevallen van de vierentwintig meest voorkomende kankersoorten in hun woonomgeving voorkomen. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft een interactieve atlas gemaakt waarmee tot op postcodeniveau kan worden opgezocht in welke mate deze ernstige ziekten voorkomen.

De atlas is gebaseerd op analyses van data uit de Nederlandse Kankerregistratie van de periode 2011 tot en met 2020. De atlas laat zien of in deze periode het aantal kankerdiagnoses in een gebied hoger, lager of gelijk was aan het Nederlandse gemiddelde.

Een doel is om mensen bewuster te maken van de mogelijkheden om kanker te voorkomen. Zo is bijvoorbeeld met één oogopslag te zien dat verschillende vormen van huidkanker veel meer voorkomen in de kustgebieden dan elders.

"Het mooiste is als mensen in deze gebieden, dankzij onze atlas, bewuster rekening houden met de UV-straling", zegt Valery Lemmens. Als hoofdonderzoeker bij IKNL en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit is hij de bedenker van de atlas. "Dus je beter insmeren, een petje op en vaker de schaduw opzoeken als je het strand opgaat."