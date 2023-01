Hartono uitgeschakeld op Australian Open, maar is 'niet helemaal in mineur'

Hartono is de nummer 240 van de wereld. Ze knokte zich vorige week via het kwalificatietoernooi naar het hoofdschema van het grandslamtoernooi.

Tegen Rogers ging het op baan vijf in eerste instantie gelijk op. Hartono en Rogers wisten elkaar te breken in de eerste set. De 30-jarige Rogers, die in 2021 nog de vierde ronde haalde in Australië, trok bij 5-4 de set alsnog naar zich toe met een overtuigende lovegame.

Hartono herpakte zich in de tweede set. Ze stond 3-1 voor, tot ze vervolgens vijf games op rij verloor. Na bijna anderhalf uur tennis benutte Rogers meteen haar eerste wedstrijdpunt.

'Niet helemaal in mineur'

"Ik ben wel een beetje teleurgesteld, ik had echt wel kansen", was de eerste reactie van Hartono. "Maar ik mag natuurlijk niet helemaal in mineur zijn. Ik heb een goeie week gehad met drie gewonnen kwalificatieduels. Dit is het eindstation en daar moet ik het mee doen."