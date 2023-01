Hartono uitgeschakeld in eerste ronde Australian Open

Arianne Hartono heeft niet kunnen verrassen in de eerste ronde van de Australian Open. De 26-jarige Meppelse bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen de Amerikaanse Shelby Rogers, de nummer 51 op de wereldranglijst. Ze verloor in twee sets: 4-6, 3-6.

Hartono is de nummer 240 van de wereld. Ze knokte zich vorige week via het kwalificatietoernooi naar het hoofdschema van het grandslamtoernooi.

Vijf games op rij verloren

Tegen Rogers ging het op baan vijf in eerste instantie gelijk op. Hartono en Rogers wisten elkaar te breken in de eerste set. De 30-jarige Rogers, die in 2021 nog de vierde ronde haalde in Australië, trok bij 5-4 de set alsnog naar zich toe met een overtuigende lovegame.

Hartono herpakte zich in de tweede set. Ze stond 3-1 voor, tot ze vervolgens vijf games op rij verloor. Daarna was haar verzet gebroken. Na bijna anderhalf uur tennis benutte Rogers meteen haar eerste wedstrijdpunt.

Australische hitte

Hartono maakte in de Australische hitte (rond de 35 graden) twintig punten minder dan Rogers: 52 om 72. Verder benutte Rogers zes van de tien breakpoints, Hartono drie van de acht.

Voor de 26-jarige Hartono was het haar tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van een grandslam. Vorig jaar verloor ze in Melbourne, toen ook als qualifier, in de openingsronde van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Ze was de enige Nederlandse deelnemer in het vrouwentoernooi.