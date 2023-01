Zes doden, onder wie moeder en baby, bij mogelijke drugsafrekening in VS

Bij een mogelijke drugsafrekening in de Amerikaanse staat Californië zijn zes doden gevonden op een boerenerf. Onder de slachtoffers zijn een 17-jarige vrouw en haar baby van een half jaar.

De autoriteiten spreken van een "gruwelijke slachting". De sheriff van Tulare County, gelegen in het midden van de staat, vermoedt dat de moorden te maken hebben met de illegale drugshandel. Vorige week werd het erf nog doorzocht, waarbij een persoon werd aangehouden en onder meer drugs en wapens in beslag werden genomen.

"We vermoeden dat dit een boodschap is en dat deze familie een doelwit was", zei sheriff Mike Boudreaux tegen de Los Angeles Times. De schutters zijn nog voortvluchtig; de politie jaagt op minstens twee verdachten.

Ervaren moordenaars

Toen agenten bij het erf arriveerden, lagen sommige slachtoffers op straat. Anderen werden in een huis gevonden, onder wie een oudere vrouw die was geëxecuteerd in haar bed. De moeder en het kindje werden gevonden in een greppel naast het huis. Beiden waren door het hoofd geschoten.

Sheriff Boudreaux vermoedt dat ervaren moordenaars van waarschijnlijk een drugskartel achter de moorden zitten.