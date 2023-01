Eindhoven klimt dankzij ruime zege naar derde plaats in eerste divisie

FC Eindhoven heeft de derde plaats van de Keuken Kampioen Divisie van Almere City overgenomen. In het eigen Jan Louwers Stadion won Eindhoven met 4-1 van FC Den Bosch.

Evan Rottier opende de score al in de vijfde minuut en Naoufal Bannis maakte er een kwartier later 2-0 van. De bezoekers uit Den Bosch deden voor rust nog wat terug, via Ryan Leijten, maar de nummer zeventien van de eerste divisie kwam niet verder dan dat ene doelpunt.

Charles-Andreas Brym, de Canadese aanvaller van FC Eindhoven, gooide de wedstrijd met nog ruim een halfuur te spelen in het slot. Er gebeurde in het vervolg van de wedstrijd niet veel meer. Maar in blessuretijd kon het thuispubliek nog even juichen toen Lamine Diaby de 4-1 maakte.

Dordrecht doet goede zaken

Onderaan de ranglijst deed FC Dordrecht goede zaken door hekkensluiter Jong FC Utrecht met 1-0 te verslaan. Dankzij die zege klom Dordrecht van de achttiende naar de zestiende plaats. TOP Oss verloor met 3-1 van Jong AZ en blijft voorlaatste.