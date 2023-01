Griekspoor kiest toch voor tennistoernooi Rotterdam, net als olympisch kampioen Zverev

Griekspoor komt in Ahoy niet meer in aanmerking voor een van de drie wildcards, aangezien toernooidirecteur Richard Krajicek deze inmiddels aan Tim van Rijthoven, Andy Murray en Gaël Monfils heeft gegeven.

"Doordat ik op de wereldranglijst ben gestegen, ben ik nu verplicht om in maart de masterstoernooien van Indian Wells en Miami te spelen. Daarom kies ik er toch voor om in Rotterdam mee te doen, desnoods aan het kwalificatietoernooi", aldus Griekspoor, die maandag de tweede ronde bereikte van de Australian Open in Melbourne.

Griekspoor wilde aanvankelijk in de periode van het toernooi in Rotterdam een aantal graveltoernooien in Zuid-Amerika spelen, in de hoop op zijn favoriete ondergrond vertrouwen op te doen. Dat vertrouwen vond hij echter onverwacht snel op het hardcourt van Pune.

Tallon Griekspoor is van plan om alsnog zijn opwachting te maken op het ABN Amro Open (13-19 februari) in Rotterdam. De in vorm verkerende tennisser heeft zijn schema omgegooid door zijn recente ATP-titel in Pune en de bijbehorende progressie op de wereldranglijst.

Naast Griekspoor heeft ook Alexander Zverev zijn deelname toegezegd. De Duitser doet voor de zesde keer mee in Ahoy.

De 25-jarige Zverev was in 2022 nog de nummer twee van de wereld, maar viel vanwege een enkelblessure uit de toptien. De winnaar van negentien ATP-titels, inclusief olympisch goud in het enkelspel (2021), is nu de mondiale nummer dertien.

Zverev heeft ondanks zijn staat van dienst geen goed verleden in Ahoy: zijn beste resultaat is een kwartfinaleplaats in 2016.

"Het is goed nieuws dat Zverev weer terug op de baan is", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek. "In 2022 leek hij de laatste stap naar de absolute top te maken, maar had hij enorm pech met zijn blessure. Spelers met zijn exceptionele talent wil je graag in actie zien."

Klinkende namen

Naast Zverev komen ook onder anderen Stefanos Tsitsipas, Andrej Roeblev, titelhouder Félix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Grigor Dimitrov en Jannik Sinner naar Rotterdam.