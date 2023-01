ME ingezet in Amsterdam bij ontruiming van universiteitspand

In Amsterdam is de mobiele eenheid bezig met de ontruiming van een universiteitspand in het centrum. Een groep studenten heeft het Binnengasthuis van de Universiteit van Amsterdam bezet. Ze eisen dat de instelling stopt met de samenwerking met oliegigant Shell en andere partijen in de fossiele industrie.

Tientallen demonstranten gingen het pand vanmiddag binnen. Een onbekend aantal mensen is nog in het gebouw. De ME is bezig hen eruit te halen. Ook buiten het pand staan betogers. De actievoerders zijn onder meer van University Rebellion UvA, End Fossil Occupy NL en krakersorganisatie Mokum Kraakt.

Volgens een politiewoordvoerder is de ontruiming op last van het Openbaar Ministerie om 20.30 uur begonnen. De actievoerders zaten daarvoor al enkele uren in het Binnengasthuis.

De Universiteit van Amsterdam zegt begrip te hebben voor de zorgen van de betogers. Collegevoorzitter Ten Dam zegt niet tegen protesteren en demonstreren te zijn. "Maar bezetten niet", zegt Ten Dam. Ze wil dat de betogers vertrekken. Zij zijn dat niet van plan. De universiteit heeft aangifte gedaan.

Eerder op de dag heeft een vertegenwoordiging van de instelling gesproken met de actievoerders. De universiteit zegt het gebruik van fossiele brandstoffen niet te bevorderen en doet naar eigen zeggen geen onderzoek naar fossiele brandstoffen.