Burgemeester Vught vindt rechtszaal op EBI-terrein 'belangrijk voor veiligheid'

Rechters kunnen zelf besluiten om zittingen in Vught te houden. Burgemeester Van de Mortel hoopt dat rechters zo veel mogelijk verdachten in de nieuwe rechtszaal op het EBI-terrein zullen berechten. "Om zo het aantal vervoersbewegingen te beperken. Bovendien is het zonde om een rechtszaal van 15 miljoen neer te zetten en er dan geen gebruik van te maken."

Minister Weerwind voor Rechtsbescherming informeerde de Tweede Kamer vanmiddag over de komst van de rechtszaal in de EBI. Strafzaken kunnen straks deels binnen de gevangenis plaatsvinden, waardoor gedetineerden het terrein minder vaak moeten verlaten.

Burgemeester Van de Mortel van Vught is blij dat de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) een eigen rechtszaal krijgt. "Dit is ontzettend belangrijk voor de veiligheid van iedereen die betrokken is bij de transporten. Niet alleen in Vught, maar ook in de gemeenten waar de verdachten nu naartoe worden vervoerd."

Van de Mortel pleitte al langere tijd voor een rechtszaal op het EBI-terrein. "Dit is een categorie verdachten met wie je niet over straat moet willen. Zij zullen er alles aan doen om buiten te komen." In de EBI zitten onder anderen Ridouan Taghi en Willem Holleeder. Afgelopen september werd al bekend dat het vanaf dit jaar mogelijk is om verdachten van zware misdrijven via een videoverbinding te laten deelnemen aan een rechtszaak.

Ook de verkeersveiligheid in Vught is volgens de burgemeester in gevaar door de transporten. De zwaar beveiligde auto's gaan namelijk op hoge snelheid over een eenbaansweg langs woonwijken, twee militaire kazernes en het Nationaal Monument Kamp Vught. "Alle bewoners en bezoekers moeten over diezelfde straat. En de colonne stopt voor niks, dat is levensgevaarlijk", zegt Van de Mortel.

De verdachten worden bovendien 's ochtends vroeg opgehaald en 's avonds laat weer teruggebracht, zegt Van de Mortel. "Niemand zit om zes uur 's ochtends te wachten op een helikopter boven je hoofd. En dat gebeurt meerdere keren per week."

Ook Karin van Tiel, bedrijfsleider bij recreatiepark de IJzeren Man, is positief over het besluit om een rechtszaal neer te zetten op het EBI-terrein. De IJzeren Man ligt op de route vanaf de gevangenis, dus er komt regelmatig een transport voorbij. "Voor onze bezoekers, die niet altijd weten dat er een EBI naast ligt, is dat een rare gewaarwording." Bovendien rijden de zes tot acht auto's flink door, zegt Van Tiel. "Ze stoppen niet, dus je gaat echt wel aan de kant."

Wanneer de rechtszaal in Vught klaar is, is nog niet duidelijk. Het wordt een kleine zaal waar rechters bijvoorbeeld pro-formazittingen kunnen houden.