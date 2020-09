Nederlandse loopt dengue op in Zuid-Frankrijk: 'Kans blijft heel erg klein'

Een Nederlandse vrouw heeft in Zuid-Frankrijk dengue (knokkelkoorts) opgelopen. Dat bevestigt het RIVM na berichtgeving in Franse en Nederlandse media. Ze werd gestoken in La Croix-Valmer, niet ver van Saint-Tropez.

De vrouw werd begin augustus ziek en in Nederland werd vastgesteld dat ze dengue had. Het is niet bekend hoe haar gezondheidssituatie nu is. Het RIVM benadrukt dat mensen die het oplopen meestal na een week weer uitgeziekt zijn, als ze al ziek worden. Een klein deel van de infecties verloopt ernstiger, en kan levensbedreigend zijn.

Een woordvoerder van het RIVM zei vanochtend dat het voor zover bekend de eerste Nederlander is die in dit gebied knokkelkoorts oploopt. "Maar wat ons betreft is het niet heel bijzonder. We weten dat de tijgermug in Zuid-Europa voorkomt en soms het virus verspreidt. Deze vrouw heeft gewoon pech gehad, maar we gaan nu niet ineens waarschuwen om in Zuid-Europa uit te kijken voor de tijgermug. Het is gewoon zeldzaam dat je erdoor gestoken wordt en het virus oploopt, die kans is heel erg klein."

In de ochtend en namiddag actiever

Jaarlijks lopen 100 tot 150 Nederlanders de infectieziekte op, het gros in (sub)tropisch gebieden zoals Zuidoost-Azië, Afrika, en Zuid-en Midden-Amerika. Als preventie tegen de tijgermug wordt geadviseerd bedekkende kleding te dragen, vooral in de ochtend en de namiddag, als het insect het actiefst is.

De tijgermug is ook in Zuid-Europa beland doordat eitjes bijvoorbeeld via oude autobanden meekomen naar Europa. In het zuiden van Europa heeft de tijgermug zich gevestigd, in Nederland nog niet.

Dat betekent niet dat de tijgermug hier helemaal niet te vinden is. Eerder dit jaar waren er meldingen uit Westland, Lansingerland, Lelystad, Assen en Valkenburg, maar een besmette mug werd niet gevonden. Het platform Stop Invasieve Exoten vindt al langer dat overheid actiever moet waarschuwen dat de tijgermug voorkomt in Zuid-Europa, maar het RIVM ziet die noodzaak dus niet.