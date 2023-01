Financieel geplaagd Eurosped trekt zich na elf jaar terug uit eredivisie volleybal

De volleybalsters van Team Eurosped hebben zich per direct uit de eredivisie terugtrokken. De club uit Vroomshoop kon niet meer aan alle financiële verplichtingen voldoen. Team Eurosped noemt verminderde sponsorinkomsten, corona, inflatie en gestegen kosten van transport als grootste oorzaken van de problemen.

De speelsters van Team Eurosped hebben een halve maand de tijd om een nieuwe club te vinden. "We kiezen ervoor om nu te stoppen om speelsters de gelegenheid te geven nog voor de sluiting van de overschrijftermijn op 1 februari een ander team te vinden", laat het bestuur van de club in een verklaring weten.

De ploeg stond achtste in de eredivisie en zou woensdag een bekerduel spelen tegen ARBO Rotterdam Fast. Ook die wedstrijd gaat niet meer door. Alle resultaten van Eurosped in de competitie komen te vervallen en het team wordt uit de stand verwijderd. De eredivisie bestaat hierdoor nog uit tien clubs.

Lange geschiedenis

"Wij betreuren het zeer dat een organisatie die zo lang onderdeel is geweest van het Nederlandse topvolleybal, en vele successen heeft geboekt, zich nu moet terugtrekken", laat Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo weten.

Eurosped bestaat sinds 2012 en speelde sindsdien in de eredivisie. Toen werd Eurosped hoofdsponsor van volleybalteam Pollux, dat in 1991 naar de eredivisie was gepromoveerd en jarenlang in de top van de eredivisie had meegedraaid. Vijf keer was Pollux landskampioen geworden, drie keer werd het bekertoernooi gewonnen.

Hoogtepunt onder de naam Eurosped was het winnen van de beker in 2016. Toen werd in de finale streekgenoot Set-Up'65 verslagen. In datzelfde jaar won de ploeg ook de Supercup.