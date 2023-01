Eredivisie CV wil gokverbod expliciet in contracten, meerdere clubs bellen met VVCS

De Eredivisie CV zou graag zien dat er in alle contracten van voetballers komt te staan dat ze niet mogen gokken op duels in het profvoetbal. Volgens de organisatie is er nu nog te veel onduidelijkheid. "De Eredivisie CV dringt er al langer op aan dat standaard in ieder spelerscontract duidelijk wordt opgenomen dat een speler niet mag gokken op voetbalwedstrijden", aldus Jan de Jong, directeur van de ECV, een overkoepelende organisatie van clubs uit de hoogste divisies. Impliciete verwijzing "Nu staat het er impliciet middels een verwijzing naar de UEFA- en FIFA-reglementen. Wij willen het al langer expliciet maken, dan is het maar duidelijk." "Spelers zetten dan hun handtekening onder een contract waarin is vastgelegd dat zij niet zullen gokken op voetbalwedstrijden. Dan kan er volgens ons geen sprake meer zijn van onwetendheid. Wij vertrouwen erop dat de spelers en hun belangenvertegenwoordigers er net zo over denken." Naast het expliciet opnemen van een gokverbod in spelerscontracten, juicht de Eredivisie CV het initiatief van spelersvakbond VVCS toe om spelers beter te informeren over dit onderwerp.

Vakbond VVCS ziet in een rondgang langs de betaaldvoetbalclubs dat veel spelers niet goed weten wat wel en niet mag rondom gokken op eigen wedstrijden. - NOS

Sinds november trekt de vakbond langs selecties om ze te informeren over gokregels en de gevaren van matchfixing. Centraal staat daarin de VVCS Red Button-app, waarmee spelers discreet en desgewenst anoniem uitnodigingen tot matchfixing kunnen melden. Zeker 25 voetballers uit de eredivisie en eerste divisie hebben de afgelopen maanden gegokt op wedstrijden van hun eigen club of in hun eigen competitie. Het nieuws kwam zondag via de NOS naar buiten. De spelers in kwestie overtraden daarmee de regels van de KNVB, die een zerotolerancebeleid hanteert wat betreft matchfixing en daarom het gokken op wedstrijden in de eigen competitie heeft verboden.

27 voetballers gokten tegen de regels in op wedstrijden - NOS

Een woordvoerder van voetbalbond KNVB bevestigde afgelopen zondag het bericht. De aantallen staan in een 'trendanalyse' van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU), een meldpunt van de Kansspelautoriteit voor signalen van mogelijke matchfixing. Clubs zoeken contact met VVCS Meerdere clubs uit het betaalde voetbal zochten maandag naar aanleiding van het nieuws contact met de VVCS. Ze willen van de spelersvakbond advies en informatie naar aanleiding van de cijfers over gokken door spelers op wedstrijden van hun eigen club of uit hun eigen competitie. "Het balletje is wel een beetje gaan rollen na gisteren", zegt VVCS-voorzitter Evgeniy Levchenko. "Clubs nemen contact met ons op, onder meer met vragen over contracten van spelers. Of daar wel of niet iets is opgenomen over gokken op wedstrijden. Dat zijn ze meteen gaan checken. In de toekomst zal daar denk ik beter naar gekeken worden bij het afsluiten van contracten."

Gokkende voetballers - NOS