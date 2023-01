Turkije eist 130 'terroristen' van Zweden en Finland voor NAVO-aanvraag

Zweden en Finland moeten zo'n 130 terroristen uitleveren voordat Turkije hun toetreding tot de NAVO goedkeurt, heeft president Erdogan gezegd. Het zijn nieuwe eisen, zegt de Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto in een reactie. Tot vandaag was hij er niet van op de hoogte. In juni wilde Turkije nog dertig mensen uitgeleverd zien.

Na de Russische invasie in Oekraïne vroegen Zweden en Finland het NAVO-lidmaatschap aan. Alle leden van het militaire bondgenootschap moeten instemmen met de toetreding. Bijna alle landen hebben dat gedaan, maar Turkije ligt dwars, ondanks een akkoord dat afgelopen zomer werd gesloten tussen Turkije, Zweden en Finland. Overigens moet ook Hongarije nog instemmen.

Volgens Ankara bieden Finland en Zweden onderdak aan terroristische organisaties. President Erdogan doelt daarmee op Koerdische militante bewegingen als de PKK en YPG, maar ook op aanhangers van de Gülen-beweging. Hij vindt dat met name Zweden daar duidelijker tegen moet optreden.

Te veel eisen

De Zweedse premier Kristersson zei vorige week dat Turkije te veel eisen stelt en dat Zweden daar niet aan kan en wil voldoen. Toch houdt hij vertrouwen in een akkoord. Een woordvoerder van Erdogan liet weten dat de tijd begint te dringen voor het Turkse parlement om de aanvragen te behandelen, omdat er in mei presidents- en parlementsverkiezingen worden gehouden.

Finse politici interpreteren de eis van Erdogan als een reactie op een incident in Stockholm waarbij activisten vorige week een pop die op de Turkse leider leek aan zijn benen ophingen.

Geannuleerd bezoek

Na het incident in Stockholm annuleerde Turkije een gepland bezoek aan Ankara van de Zweedse parlementsvoorzitter, Andreas Norlen. De Zweedse regering heeft de actie in de hoofdstad veroordeeld.

Finland zegt dat het niet zonder Zweden zal toetreden tot de NAVO. "Zweden is onze beste vriend. Het is ook niet in het Finse belang om toe te treden zonder Zweden", zei minister Haavisto vorige week.