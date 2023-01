Overlast van geluid in Groningen blijkt geen aardbeving, maar F-16

Inwoners van de provincie Groningen en de kop van Drenthe hebben vanmiddag geklaagd over een doffe dreun en trillingen. Die bleken afkomstig van een F-16.

"Dit was niet de bedoeling", zegt het ministerie van Defensie tegen RTV Noord. "Een vlieger deed een oefening, boven zee. Hij en andere vliegers bootsten een gevecht na. Toestellen vliegen dan naar elkaar toe en kijken met een simulator hoe snel ze elkaar kunnen uitschakelen."

De vlieger zat op zo'n 9 kilometer hoogte, boven zee. Toch was dat op de grond te horen doordat de vlieger per ongeluk te hard vloog en door de geluidsbarrière ging. "Als een toestel door de geluidsbarrière gaat, hoor je dat altijd. Maar soms kan het zijn dat het geluid bij bepaalde weersomstandigheden nog meer hoorbaar is dan anders. Misschien was dat nu ook zo."

Bekende doffe dreun

Veel inwoners dachten dat een aardbeving het gedreun en getril veroorzaakte. "Het rommelde en ik voelde het huis", liet iemand weten vanuit Schildwolde. Ook zo'n 20 kilometer verderop, in Garsthuizen, werd de trilling opgemerkt.

Maar het KNMI liet weten dat er geen sprake was van een aardbeving. "We hebben niks gedetecteerd in de bodem, maar wel in de atmosfeer."

Als een F-16 boven land door de geluidsbarrière gaat, kunnen volgens de woordvoerder van Defensie ramen sneuvelen. Schade is nu zeer onwaarschijnlijk, zegt defensie, omdat de F-16 boven zee vloog.