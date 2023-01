Werkstraf voor plakken foto's Rutte en ministers op schietschijf

De politierechter in Den Haag heeft een werkstraf van 90 uur opgelegd aan een man en een vrouw. De twee plakten in mei 2021 flyers in Amsterdam met daarop een schietschijf en in het midden de hoofden van de ministers Rutte, Kaag en De Jonge. Dit gebeurde tijdens een demonstratie tegen het coronabeleid van het kabinet.

De man bekende dat hij de flyers had meegenomen bij een eerdere coronademonstratie en dat hij ze vervolgens in de buurt van het Museumplein opplakte. De vrouw verklaarde dat zij beelden van de flyers maakte. Ze is eerder veroordeeld voor het filmen van de man die met een brandende fakkel bij het huis van minister Kaag stond.

Spijt

Het duo zei spijt te hebben van de actie, meldt persbureau ANP. De man en vrouw zeggen niet te hebben voorzien dat dit kon worden opgevat als een doodsbedreiging.

De officier van justitie had een werkstraf van 90 uur geëist, de rechter vond echter een gevangenisstraf passend. Maar omdat de verdachten "een ander pad" zijn ingeslagen en het vrij lang geduurd heeft voordat de zaak behandeld werd, volgt toch ze de eis van de officier van justitie.