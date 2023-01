Tekort aan drie belangrijke medicijnen loopt op door sluiting fabriek

De hoge medicijnentekorten in Nederland lopen nog verder op door de sluiting van medicijnfabriek InnoGenerics uit Leiden. Nieuwsuur heeft de productenlijst van de fabriek in handen en deze vergeleken met de ruim 1500 producten die worden vermeld op geneesmiddelentekortenwebsite Farmanco.

Uit de lijst blijkt dat onder andere epilepsiemiddel Carbamazepine, cholesterolremmer Gemfibrozil en kalmeringsmiddel Temazepam werden gemaakt in de fabriek. Aan deze middelen is volgens Farmanco momenteel een ernstig tekort. Deze pillen zijn niet of slecht verkrijgbaar in binnen- en buitenland. Ook alternatieven zijn lastig te krijgen of overstappen is ingewikkeld.

"Wij zijn bij epilepsiepatiënten jaarlijks al bezig om hun medicijnen op peil te houden. Als er dan een fabriek ophoudt die deze producten maakt, dan maak ik mij daar zorgen over", zegt Aris Prins voorzitter van apothekersvereniging KNMP.

Volgens Prins komen veel medicijnen nu uit India en China en zorgen problemen in die lange aanvoerketen voor langdurige tekorten hier. "Als er nu een tekort is, kan het vier tot zes maanden duren voordat het tekort is aangevuld. Een fabriek in eigen land helpt dan om sneller geneesmiddelen te kunnen produceren en om een back-upvoorraad aan te leggen."

"We hebben inderdaad begrepen dat er tekorten worden ervaren bij deze drie middelen", schrijft het ministerie van Volksgezondheid in een reactie. "Met onze brief over het faillissement van InnoGenerics heeft de minister de Kamer geïnformeerd dat het optreden van tekorten niet uit te sluiten is."