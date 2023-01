De maffia: van openlijk geweld naar corruptie en penetratie van de bovenwereld

Nadat hij dertig jaar op de vlucht was geweest, is in Italië maffiabaas Matteo Messina Denaro opgepakt, het hoofd van de Siciliaanse cosa nostra. Hij gaf opdracht tot enkele van de gruwelijkste moorden in Italië. In dertig jaar is de maffia enorm veranderd. Nu opereren maffiaclans zoveel mogelijk ondergronds.

De jaren 80 en begin jaren 90 waren enorm bloedig in Italië. Messina Denaro was betrokken bij talrijke moorden, waaronder die op anti-maffiamagistraten en politieagenten. Maffiaclans opereerden openlijk en gewelddadig, met name op Sicilië.

'Op elke straathoek een lijk'

"Palermo was een oorlogsgebied. Op elke straathoek lag een lijk", zegt onderzoeker Laura Peters van de Rijksuniversiteit Groningen, die onderzoek doet naar Italiaanse maffiawetgeving. "Het geweld van maffiosi nam sinds de jaren 60 toe. Families en clans gingen openlijk met elkaar de strijd aan", zegt Peters.

Maffiagroepen raakten betrokken bij een breed scala aan criminaliteit, waaronder drugs- en wapenhandel, afpersing en moord. Ook onderhielden ze nauwe banden met de politiek en spelers binnen de legale economie. Zo konden ze van een zekere mate van straffeloosheid genieten.

Bekijk hier een terugblik op de moorden die Italië in de jaren 90 schokten: