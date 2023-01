Zestien dode schapen gevonden in weiland bij boer in Friesland

Bij een boer in Boijl in Friesland zijn zestien schapen gedood. Boer Roelof Groen zegt dat ze zijn doodgebeten door een roedel wolven.

Zondag, toen de boer bij zijn schapen ging kijken, vond hij elf dode dieren. Vijf andere die gewond waren heeft hij laten inslapen. "Ze lagen over het hele terrein. Er lagen losse staarten in het land", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Al 39 schapen kwijt

De boer zegt dat zijn schapen al eerder zijn aangevallen. Naar eigen zeggen is hij er in totaal 39 kwijtgeraakt. "Het ging heel lang goed, maar ik wist dat dit weer een keer ging gebeuren." Een week geleden lagen er in een weiland in de buurt ook al vier dode schapen.

De schapen die ongedeerd bleven, heeft de boer naar een andere plek bij Boijl gebracht.

BIJ12, de organisatie door voor de provincies de afhandeling regelt van schade door wolven, heeft nog niet bevestigd dat de schapen zijn gedood door wolven. Al is er wel een "vermoeden van een wolf".

Of het daadwerkelijk gaat om een aanval van een wolf of wolven, moet blijken uit dna-onderzoek. Volgende maand moet er meer duidelijkheid zijn.

Eerder vandaag werd in Hoogersmilde in Drenthe een wolf doodgereden. Hoogersmilde ligt zo'n 15 kilometer van Boijl af.