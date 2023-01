Gaat nieuw systeem helpen bij ellenlange wachttijd voor sociale huurwoning?

In een groot deel van Nederland moet je vele jaren wachten om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. In Amsterdam en omstreken wordt vandaag een nieuw systeem ingevoerd, waardoor je mogelijk eerder aan de beurt komt.

Iemand die zich nu inschrijft en daarna 11 maanden reageert op beschikbare woningen heeft voortaan voorrang op iemand die al 10 jaar staat ingeschreven maar nog niet actief op zoek is.