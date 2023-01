Nancy van de Ven wint belangrijkste Nederlandse motorsportprijs

Na vijf tweede plaatsen in de eindstand van het WK, was het voor Van de Ven in 2022 eindelijk raak: ze pakte de wereldtitel. En nu dus ook de Hans de Beaufort-beker, als eerste solo-vrouw.

De prijs wordt sinds 1947 toegekend door het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) in jaren dat een Nederlandse motorsporter een prestatie van wereldformaat levert én ook naast de baan een ambassadeur is van de sport.

'De vrouwelijke Herlings', zoals ze ook wel wordt genoemd, wilde al jaren in de voetsporen treden van het boegbeeld van de Nederlandse motocross. In Turkije pakte ze vorig jaar dan eindelijk de wereldtitel WMX, na vijf keer tweede te zijn geworden.

In de Vlissingse familie Van de Ven was alle hoop lange tijd gevestigd op zoon Rinus. Toen hij zwaargewond raakte bij een val, moest hij noodgedwongen stoppen. En dus werd de aandacht verlegd naar Nancy.

"Voor mij was er niet echt tijd en ik was maar een meisje", vertelde Van de Ven over haar jeugdjaren in een eerder interview. "En het is een mannensport, dus dat zou toch nooit iets worden en waarschijnlijk kan ze het niet. Dus laat maar links liggen."

Voorbeeld voor meisjes en vrouwen

NOC*NSF-directeur Marc van den Tweel reikte de prijs uit: "Nancy van de Ven is een fantastische sportvrouw, die verdiend wereldkampioen is geworden. Ook is ze een inspirerend voorbeeld voor veel jonge, vrouwelijke motorsporters. Haar prestaties zijn van betekenis om de sport ook groter te laten worden onder meisjes en vrouwen."