Studie psychologie helpt tennisster Hartono ook in Melbourne: 'Goede basis'

De omstandigheden in de Australische metropool liggen Hartono naar eigen zeggen goed. "Ik kan goed spelen in de warmte en ben daarnaast dol op het spelen op hardcourt, want ik ben een agressieve speelster. Ik houd van snelle banen en dat zijn de banen hier zeker."

De 26-jarige Hartono haalde vorig jaar voor het eerst het hoofdschema van een grandslamtoernooi. En ook toen was Melbourne de plaats van handeling. "Het goede tennis kan hier makkelijk worden opgeroepen. De atmosfeer is geweldig", vertelt de goedlachse en welbespraakte tennisster.

De speelster uit Meppel is de bescheiden mondiale nummer 240, maar bewees met haar opmars Down Under dat ze in staat is om mooie dingen te laten zien.

Ze staat nu voor de tweede keer in het hoofdschema van een grandslamtoernooi en komt in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag uit in de eerste ronde van de Australian Open.

Alles zo klein mogelijk houden. Dat was vorige week voor tennisster Arianne Hartono een beproefd recept om zich in Melbourne door drie kwalificatieronden te knokken bij de Australian Open.

De Nederlandse speelster vertelt op de Australian Open in Melbourne hoe ze haar afgeronde studie psychologie toepast in haar bestaan als proftennisster. - NOS

Hartono heeft een verleden in het Amerikaanse collegetennis en won in 2018 de nationale universiteitskampioenschappen. En naast al het tennis rondde ze aan de University of Mississippi haar studie psychologie af.

Dat is geen verkeerde studierichting, als je weet dat tennis mentaal een ontzettend zware sport kan zijn. "Als ik midden in een wedstrijd zit, denk ik nou niet meteen aan wat Freud vroeger tegen mensen heeft gezegd. Maar met mijn studieachtergrond heb ik wel een goede basis, al ben ik er niet continu mee bezig", vertelt Hartono.

Het is voor de Meppelse vooral belangrijk "om in het moment te leven". Punt voor punt spelen. Het is een wijsheid die al eeuwenlang in de sport wordt gebruikt. Ook Hartono zegt het voortdurend tegen zichzelf. "Je moet proberen om dat plaatje niet te groot te maken."

Blanco

En dat is ook precies wat ze nu van plan is in de eerste ronde tegen de ervaren Amerikaanse Shelby Rogers.

"Het is een mooie gelegenheid om iets moois neer te zetten", zegt Hartono zelfbewust. "Ik ga er blanco in en ik zie wel hoe zij speelt en hoe ik speel, en dan zien we wel wat de dag brengt."