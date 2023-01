Gevangenis Vught krijgt eigen rechtszaal vanwege veiligheid

De gevangenis in Vught, waar ook de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) is, krijgt een eigen rechtszaal. Dat schrijft minister Weerwind aan de Tweede Kamer. Strafzaken kunnen straks deels binnen de gevangenis plaatsvinden, waardoor gedetineerden uit de EBI minder vaak naar de rechtbank moeten.

Dat transport gaat gepaard met allerlei risico's, schrijft minister Weerwind. Het gaat dan bijvoorbeeld om gewelddadige uitbraakpogingen of pogingen tot liquidatie. "Door recht te spreken binnen de muren van de penitentiaire inrichting in Vught vergroten we de veiligheid voor de samenleving", schrijft minister Weerwind in de brief.

De bewindsman wijst ook op de verkeersrisico's: tijdens het transport van gevangenen rijden colonnes van gepantserde voertuigen met hoge snelheden, zwaailichten en sirenes over de openbare weg. Bovendien zijn er de komende jaren veel wegwerkzaamheden in Vught, waardoor de gevangenis minder goed bereikbaar wordt. De burgemeester van Vught had de minister gevraagd om maatregelen te nemen.

Streng regime

In de EBI in Vught zitten zware criminelen als Ridouan Taghi en Willem Holleeder. Het regime in de gevangenis is zeer streng en wordt mogelijk nog strenger. De ministers Weerwind en Yesilgöz willen dat de criminelen nog maar één bezoeker per week mogen ontvangen, en nog maar eens in de week tien minuten mogen bellen. Nu mogen ze nog drie bezoekers ontvangen en drie keer tien minuten bellen.

Het is nog niet bekend wanneer de zaal klaar is. Het wordt een kleine zaal waar rechters bijvoorbeeld pro-formazittingen kunnen houden. Rechters zelf kunnen die afweging maken. De zittingszaal kost zo'n 15 miljoen euro, meldt de minister.

De gevangenis in Vught wordt na het Justitieel Complex Schiphol.de tweede locatie in Nederland waar berechting en detentie op één plek komen.

NOS op 3 maakte eerder deze video over de best bewaakte gevangenis van Nederland: