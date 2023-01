Vanavond op tv: Russische dreiging • Wantrouwen rond Fins-Russische grens

Daarnaast kijken we naar de komende maanden. Rusland lijkt zich voor te bereiden op een offensief. Hoe serieus moeten we dat nemen en wat betekent dat voor de strijd?

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Zo vuurt Rusland nog geregeld raketten af of het land, afgelopen weekend nog werd een appartementencomplex geraakt door een raket, met 40 burgerdoden als gevolg. Onze verslaggever Jan Eikelboom is in Dnipro en doet verslag vanuit een stad onder vuur.

We zijn nu in Dnipro waar nog steeds wordt gezocht naar slachtoffers. Het dodental staat nu op 40. De hoop nog overlevenden te vinden is opgegeven. pic.twitter.com/Y1CZGz77Og

Wantrouwen in Finland

In onze serie De Nieuwe Muur verkent verslaggever Saskia Dekkers het snel veranderende Europa na de inval in Oekraïne. Dit keer is ze in Finland, waar het wantrouwen jegens Russen flink is gegroeid. Het land heeft een grens met Rusland van zo'n 1340 kilometer lang. Bij grensovergang Vaalimaa, niet ver van Sint-Petersburg, worden alle Russen doorgelicht.