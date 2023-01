Brand busremise Utrecht had waarschijnlijk technische oorzaak

De brand vrijdag in een busremise in Utrecht is zeer waarschijnlijk het gevolg van een technische storing, meldt de politie. Bij de brand werden twaalf dieselbussen in de as gelegd. Tien ervan waren harmonicabussen.

De brand brak vrijdagochtend rond 04.50 uur uit. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar het naastgelegen gebouw van regiovervoerder U-OV. Het busvervoer in en rond de stad was urenlang verstoord.

Geen misdrijf

Na de brand deed de politie onderzoek naar brandstichting, maar een misdrijf wordt nu uitgesloten. Wat voor technische problemen er speelden, heeft de politie niet gezegd.