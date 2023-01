Sjachtar doneert na transfer Moedryk zo'n 25 miljoen euro aan Oekraïense soldaten

Rinat Akhmetov allocated $25 million to help Ukrainian warriors and defenders, as well as their families. The #Shakhtar president’s statement regarding the transfer of Mykhailo #Mudryk and launch of the Heart of Azovstal project ⬇️ https://t.co/H9Cml1bBRx

"Het geld zal worden besteed voor verschillende doeleinden, voor het bieden van medische hulp, protheses en psychologische steun. Om te zorgen voor transparantie zal het project worden geleid door een professioneel onafhankelijk team dat in contact zal staan met de verdedigers van Azovstal, hun families, hulpverleners en de vrijwilligers."

Oefenduel in Donetsk

Sjachtar hoopt dat het Chelsea in de toekomst kan verwelkomen. En dan wel in Donetsk, de stad die de club al jaren geleden moest verlaten vanwegen de oorlog met Rusland.

"Oekraïne vecht in een verschrikkelijke en onterechte oorlog die de Russische federatie tegen ons is begonnen. Ik ben ervan overtuigd dat we zullen winnen. En dan spelen we een vriendschappelijke wedstrijd tegen Chelsea in de Donbass Arena in de Oekraïense stad Donetsk. We moeten alles doen om deze dag dichterbij te brengen."

Chelsea was tot de invasie van de Russen in februari 2022 in handen van Roman Abramovitsj. Onder grote druk vertrok die Russische oligarch; hij verkocht de club aan Amerikaanse investeerders.