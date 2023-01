Australische atlete verbreekt record: 150 marathons in 150 dagen

De zon verbrandde haar huid, haar voeten zaten onder de blaren en alles deed pijn. Maar de Australische marathonloopster Erchana Murray-Bartlett heeft wel een imposant record in handen: dat van de meeste opeenvolgende gelopen marathons door een vrouw: 150 marathons in evenveel dagen.

"Het is overweldigend, ik ben zo opgewonden. Dat iedereen met mij meerende, maakte het nog specialer", zei Murray-Bartlett tegen Australische media na haar aankomst. "Het heeft me vijfeneenhalve maand van mijn leven gekost om dit te doen, dus om te finishen voelt vreemd."

Murray-Bartlett legde in 150 dagen 6300 kilometer af, van Cape York in het uiterste noorden van de Australische staat Queensland, in een nagenoeg rechte lijn naar het zuiden, naar Melbourne. De atlete haalde met haar geslaagde recordpoging ongeveer 65.000 euro op voor oor de Wilderness Society, een liefdadigheidsinstelling voor natuurbehoud.

Slecht vs goed

De recordpoging stond in het teken van bewustwording van de uitstervingscrisis waardoor Australische dieren en planten worden bedreigd. Australië kent een grote diversiteit aan variëteit aan flora en fauna, met veel unieke soorten. Tegelijkertijd staat de biodiversiteit er sterk onder druk.

"We zijn een wereldleider op het gebied van biodiversiteitsverlies", zei de atlete over haar land. "Dus ik wil een slecht wereldrecord tegengaan met een goed wereldrecord", zei ze. "Als we nu niets doen, hebben we deze prachtige dieren niet meer."

Nadat ze zich niet had gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Tokio, zette de Australische haar zinnen op de recordpoging. Het oude record stond op 106 marathons in evenveel dagen, waardoor Murray-Bartlett na 107 dagen de nieuwe recordhouder was.

Hele schoenmaat

Het parcours bracht haar langs zandstranden, het regenwoud en stoffige wegen Ze had een onverwachte ontmoeting met een krokodil, had in de eerste drie weken drie verschillende blessures en moest rennen in de stortregen en in temperaturen tot 35 graden Celsius.

Tegen de tijd dat ze Melbourne binnen rende, waren haar voeten een hele schoenmaat opgezwollen en had ze tien paar hardloopschoenen versleten. "Ik denk dat het een grote feestavond wordt, zei ze in gesprek met het lokale actualiteitenprogramma The Project. "Nou ja, een goede twee uur voordat ik in slaap val."

Bekijk hier een interview met de hardloopster na haar geslaagde recordpoging: