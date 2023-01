Podcast De Dag: ChatGPT, de kracht van taal gekraakt

Het wordt nu al gezien als een revolutie op het gebied van kunstmatige intelligentie bij het maken van teksten: het programma ChatGPT. Het formuleert teksten op elke vraag die je stelt. En je kunt de teksten verfijnen en de stijl veranderen door je vraag aan te scherpen. Nu al schrijven leerlingen hun werkstuk met het programma. En onderwijzers hebben niet door dat het gemaakt is met ChatGPT.

Techredacteur van de NOS Joost Schellevis vertelt in deze podcast wat het succes is van ChatGPT. Wat is de achtergrond van het bedrijf en wat is de toekomst van kunstmatige intelligentie bij het schrijven van teksten?

Ook in het bedrijfsleven maken ze al volop gebruik van het programma. Hesling Reidinga heeft een reclamebureau waar hij bij het maken van standaardteksten gebruik maakt van ChatGPT. Hij laat het programma een eerste opzet schrijven en gaat er vervolgens zelf mee aan de slag.

Reageren? Mail [email protected]