Acteur Jan Krol, die als jongetje Bartje speelde, op 60-jarige leeftijd overleden

Acteur Jan Krol is overleden. Krol speelde als 9-jarig jongetje de rol van Bartje in de gelijknamige tv-serie van de NCRV. Hij overleed gisteren na een kort ziekbed op 60-jarige leeftijd.

De serie werd vanaf december 1972 uitgezonden en vertelt het verhaal van de familie Bartels, een arm Drents landarbeidersgezin. Bartje speelt zich af in 1922 en is gebaseerd op een boek van Anne de Vries. Alle rollen werden gespeeld door geboren Drenten en de dialogen werden gevoerd in het Drents.

De lijfspreuk van Bartje in de serie was "Ik bid niet veur bruune bonen" (ik bid niet voor bruine bonen).

In een documentaire over vijftig jaar Bartje, die RTV Drenthe eind vorig jaar uitzond, vertelde Krol wat de serie hem heeft gebracht in zijn leven. "Het is een cadeau, en ik ben heel blij dat ik dat cadeau heb gekregen."