Dodental raketaanval flat Dnipro loopt op tot 40

Het dodental als gevolg van de raketaanval op een flat in Dnipro is opgelopen tot 40. Afgelopen zaterdag werd een woontoren in de Oekraïense stad gebombardeerd. Onder de doden zijn ook twee kinderen.

Bij de aanval zijn tientallen mensen gewond geraakt, voornamelijk burgers. 30 mensen worden nog vermist. De zoektocht naar hen gaat door, zegt gouverneur Reznitsjenko van de regio Dnipropetrovsk, al zei de burgemeester van Dnipro gisteren dat de kans dat er nog overlevenden gevonden worden klein is.

Rusland spreekt tegen dat het achter de aanval zit en wijst juist naar Oekraïne. Kremlin-woordvoerder Peskov zegt dat de verwoesting in Dnipro het gevolg is van "Oekraïense anti-raketwapens en luchtverdediging".

Maar volgens Oekraïne is dat uitgesloten. De Oekraïense luchtmacht zegt dat de aanval werd uitgevoerd met een Russische Kh22-raket. De Oekraïense luchtafweer zou niet in staat zijn die uit de lucht te schieten.

Roep om meer wapens

Intussen groeit de roep om meer wapens voor Oekraïne. Dit weekend zegde Groot-Brittannië als eerste land toe moderne, westerse gevechtstanks te sturen. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg zegt dat er meer westerse wapens voor Oekraïne op komst zijn.

Daarnaast is het wachten op wat Duitsland gaat doen. In zijn danktweet richting de Britten zei de Oekraïense president Zelensky te hopen dat hun wapenleverantie "een signaal afgeeft aan andere partners".

De Poolse minister-president Morawiecki roept Duitsland op zoveel wapens te sturen als nodig: "Het gevecht om vrijheid en onze toekomst is op dit moment gaande. Tanks moeten niet in de opslag blijven staan, maar in handen komen van Oekraïners." Komende vrijdag staat er in het Duitse Ramstein een NAVO-vergadering gepland over eventuele wapenleveranties.