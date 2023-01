Spookrijder bij fataal ongeluk A16 was mogelijk betrokken bij schietpartij

De inzittenden van de spookrijdende auto gisteravond op de A16 bij het Brabantse Prinsenbeek waren mogelijk betrokken bij een schietpartij eerder op de avond in Roosendaal. In de auto is een vuurwapen gevonden, meldt de politie.

Bij een botsing tussen de spookrijder en een tegemoetkomende auto vielen drie doden en drie gewonden. De drie doden zijn de bestuurder van de tegemoetkomende auto, de bestuurder van de spookrijdende auto en een inzittende van dat voertuig. De auto's reden met hoge snelheid op elkaar.

De enige inzittende van de spookrijdende auto die het ongeluk overleefde is een man van 19 uit Drunen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is aangemerkt als verdachte.

Hoge snelheid

Het ongeluk gebeurde rond 23.15 uur bij Prinsenbeek, niet ver van Breda. Een kwartier ervoor was melding gemaakt van schoten in Roosendaal, waarbij een man van 19 gewond raakte.

Politiemensen keken daarna uit naar een auto die bij het incident betrokken zou zijn en zagen die uiteindelijk op de A58 tussen Roosendaal en Breda. De auto reed met hoge snelheid en had de lichten gedoofd.

Niet lang daarna draaide de auto in tegengestelde richting de A16 op, waar het ongeluk gebeurde. De politie zegt dat de achtervolging werd gestaakt op het moment dat de auto ging spookrijden.

Jongen van 17

De overleden bestuurder van de tegemoetkomende auto is een man van 54 uit Rotterdam. Ook een hond overleefde de botsing niet. Twee andere inzittenden, een moeder (51) en haar dochter (14) uit Antwerpen, raakten gewond.

De dodelijke slachtoffers in de spookrijdende auto zijn een man van 33 uit Tilburg die de auto bestuurde en een jongen van 17 uit Harreveld, Gelderland.

Na het ongeluk was de A16 lange tijd afgesloten.