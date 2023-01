Wolf doodgereden in Hoogersmilde in Drenthe

Op de provinciale weg N371 in Hoogersmilde in Drenthe is vanochtend een wolf doodgereden.

Het kadaver is naar een onderzoekslaboratorium van de Universiteit Utrecht gebracht, waar gekeken wordt wat precies de doodsoorzaak is. Bij de Wageningen Universiteit wordt dna-materiaal van de wolf onderzocht om te bepalen om welke wolf het gaat.

De aanrijding was voor het huis van Tineke van Doesburg. "Ik had net de pony's gevoerd. Toen ik uit het raam keek zag ik dat een auto de wolf aanreed. Eerst dacht ik nog dat het een hond was, maar ik zag al snel dat het om een wolf ging", zegt ze tegen RTV Drenthe. De automobiliste is geschrokken, maar raakte niet gewond. Wel is haar auto beschadigd.

De provinciaal coördinator van het Wolvenmeldpunt in Drenthe vermoedt dat het om een welp gaat, meldt de regionale omroep. Op de grens van Drenthe en Friesland is al geruime tijd een wolvenpaar gevestigd, dat ook welpen heeft gekregen.

Vorige week reed een vrachtwagenchauffeur een wolf dood op de A2 bij Beesd in Gelderland.