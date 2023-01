Italiaanse actrice Gina Lollobrigida (95) overleden

De Italiaanse actrice Gina Lollobrigida is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze was behalve actrice ook fotograaf en beeldhouwer, maar gold vooral als het eerste grote Europese sekssymbool van na de Tweede Wereldoorlog en werd gezien als de Europese tegenhanger van Marilyn Monroe.

Lollobrigida speelde in de jaren 50 van de vorige eeuw vooral in Italiaanse komedies, later ook in Amerikaanse en Franse films. In haar jeugd deed ze mee aan schoonheidswedstrijden, zoals de Miss Italiëverkiezingen.

In 1999 nam ze deel aan de Europese Parlementsverkiezingen, maar zonder succes. Vorig jaar stond ze nog op de lijst van de eurosceptische Italiaanse partij Italia sovrana e popolare om in de Italiaanse senaat te komen.