Opnieuw kassa voor hockeymannen op WK: 4-0 zege op Nieuw-Zeeland

De Nederlandse hockeyers hebben hun tweede WK-duel makkelijk gewonnen. In het goed bezette Birsa Stadion in Rourkela in India toonden ze zich superieur aan Nieuw-Zeeland, dat geen moment gevaarlijk werd, met 4-0.

Door de overwinning heeft Nederland zich geplaatst voor de volgende ronde van het WK.

Fout gegokt, Oranje profiteert

Al na twee minuten was het kassa voor Oranje: Thierry Brinkman sloeg de bal genadeloos binnen na een voorzet van Tjep Hoedemakers: 1-0. Brinkman maakte ook de 2-0.

Die actie volgde op een enorme gok van Nieuw-Zeeland. Zij kozen ervoor om al vroeg in de wedstrijd de keeper voor een veldspeler extra te wisselen, om zo Oranje onder druk te zetten. Verkeerd gegokt, want zo kon Brinkman scoren in een leeg goal.

Uit de strafcorner die even later volgde, stond Nieuw-Zeeland nog steeds zonder keeper. Maar de 'Black Sticks' verdedigden uitmuntend en weerhielden Oranje van scoren. Voor even dan, want na twintig minuten maakte Koen Bijen er 3-0 van, zijn eerste doelpunt ooit op een WK.