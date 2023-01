'Duitse politie vindt verdachte stoffen bij Iraniër die mogelijk aanslag plande'

De Duitse politie heeft alsnog verdachte stoffen gevonden in het huis van een Iraniër die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag met gif. Dat meldt de Duitse omroep ARD. Het zou gaan om stoffen waarmee gif kan worden gemaakt.

Bij een eerdere doorzoeking van het appartement van de 32-jarige man waren geen aanslagplannen of giftige stoffen gevonden. Afgelopen vrijdag is er opnieuw een huiszoeking gedaan, ditmaal bij daglicht. Justitie wil daarover alleen kwijt dat er bij een nieuwe huiszoeking meer bewijs is aangetroffen.

Cyanide en ricine

De man van 32 en zijn 25-jarige broer werden vorig weekend gearresteerd in de stad Castrop-Rauxel, niet ver van Dortmund in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De twee worden verdacht van het voorbereiden van een jihadistisch gemotiveerde aanslag met de zeer giftige stoffen cyanide en ricine. De Duitse autoriteiten waren over de oudste broer getipt vanuit de VS.

Volgens de ARD had de 32-jarige man contact opgenomen met een groep die wordt gelieerd aan Islamitische Staat. Die groep zou via Telegram instructies verspreiden over het produceren van gif en het maken van bommen.

Jongste broer mogelijk drijvende kracht

De Duitse omroep weet verder te melden dat de 25-jarige broer mogelijk de drijvende kracht was achter de aanslagplannen. Hij werd bij toeval aangehouden omdat hij op het moment van de inval op bezoek was bij zijn broer.

De 25-jarige werd psychiatrisch behandeld en was in 2019 veroordeeld tot zeven jaar cel voor onder meer poging tot moord, omdat hij vanaf een viaduct een tak naar een voertuig had gegooid.