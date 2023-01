Zombiegame is serie geworden, maar makkelijk is zo'n verfilming niet

Een dodelijke schimmel die van mensen agressieve zombies maakt, een gekwelde vader die zijn kind heeft verloren en desolate Amerikaanse steden: het zijn de perfecte ingrediënten voor een horrorfilm. Toch werd dit verhaal niet in een filmstudio in Hollywood bedacht, maar op de burelen van een gameontwikkelaar. Het is namelijk het plot van de succesvolle actiegame The Last of Us, die tien jaar geleden verscheen voor de Playstation. Het spel won talloze prijzen, vandaag verschijnt de verfilming bij streamingdienst HBO.

De aankondiging van de serie leidde tot gemengde reacties bij fervente gamers. Zij waren bang dat een vertolking geen recht zou doen aan het spel en dat is niet onterecht: eerdere game-adaptaties werden met wisselend succes ontvangen.

Voor de film Pokémon: Detective Pikachu (2019) klonk bijvoorbeeld lof, maar over de adaptatie van The Witcher (Netflix, 2019) waren fans verre van te spreken. Zij deden op sociale media hun beklag over de casting en de verhaallijn, die het bronmateriaal niet volgde. Resident Evil (Netflix, 2022), naar de gelijknamige gamereeks, werd na één seizoen geschrapt.

Dat streamingdiensten desondanks nog steeds bereid zijn hun vingers te branden aan game-adaptaties, vindt David Nieborg, universitair docent Media Studies aan de Universiteit van Toronto, niet vreemd. "De streamingdiensten zijn verwikkeld in een hevige concurrentiestrijd", legt hij uit. "Je moet ze zien als bank. Ze financieren projecten en doen er, net als banken, alles aan om risico's te mijden. En hoe zorg je dat je risico mijdt? Door terug te grijpen op bestaand materiaal dat al succesvol is gebleken."

Een al uitgewerkt verhaal

Dat bedrijven uitkomen bij games als The Last of Us, is volgens Nieborg logisch. "Die verhalen zijn al uitgewerkt door gamemakers. De personages hebben een naam en het universum waarin het verhaal zich afspeelt, bestaat al. Al die elementen zijn al goed doordacht."

Daar komt volgens Nieborg nog een voordeel bij: verfilm je een populaire game, dan heb je een groot publiek binnen handbereik: gamers. "The Last of Us heeft ontzettend veel prijzen gewonnen. Miljoenen gamers kennen het spel en waarderen het."