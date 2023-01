Het wielerseizoen begint: op welke Nederlandse 'nieuwkomers' moeten we letten?

In 2021 kwam daar door een reeks goede resultaten verandering in. Zo werd de coureur tweede bij het NK op de VAM-berg en werd hij vervolgens opgevist door Alpecin-Fenix, dat tot vorig jaar op het tweede niveau uitkwam.

Al 27 lentes jong. Kwam ooit uit voor de opleidingsploeg van Rabobank, maar toen hij daar in 2016 vertrok, stonden er welgeteld nul profploegen voor hem in de rij. Er was slechts een plekje in het amateurcircuit weggelegd voor de geboren Gorinchemmer.

Samen met NOS-commentator en oud-renner Stef Clement stellen we zes wat minder bekende namen voor die wel eens zouden kunnen verrassen. Te beginnen met de meest opvallende naam. Met de Andries Noppert of, zo u wil, de Wout Weghorst van het wielergilde.

Van Uden had wellicht gehoopt op een wat meer anonieme entree in het WorldTour-peloton. Na zijn vierde plaats in de Scheldeprijs van vorig jaar, die hij toen nog reed als belofte, kon die hoop al de prullenbak in.

"Dat hij eind september in de Coppa Agostini de afzwaaiende Alejandro Valverde van een laatste zege afhield, speelde natuurlijk mee bij die transfer. Erg benieuwd wat hij kan bij UAE. Misschien verrast hij Down Under al, wie weet."

Clement: "En toen werd hij onlangs door de ploegleiding van DSM ook nog aangekondigd als wellicht wel de verrassing van het komende jaar. Ze verwachten veel van hem. Hij staat nu al hoger in de pikorde dan Alberto Dainese, de Italiaan die toch een Giro-etappe won vorig jaar."

"Hij lijkt een beetje op de Nederlandse versie van Tom Boonen, de Belg die begon als pure spinter maar uitgroeide tot klassiekerspecialist. Hij is niet bang om te koersen; dat liet hij in die Scheldeprijs zien vorig jaar. Zijn eerste grote test is in maart in Parijs-Nice. Dat gaat al een goede indicatie zijn of de voorspelling van Iwan Spekenbrink klopt."

Bram Welten (25 jaar, Groupama-FDJ)

Over sprinters gesproken. Hij is geen nieuwe naam voor de wielervolgers, bepaald niet. Maar het wordt wel een spannend jaar voor de 25-jarige Tilburger. Want ijs en weder dienende gaat het aangetrouwde neefje van Jean-Paul van Poppel de Tour de France rijden. Zijn eerste grote ronde.