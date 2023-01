Olympische Spelen blijven tot 2032 bij de NOS te zien

De NOS heeft de uitzendrechten van de Olympische Spelen tot en met 2032 behouden. Dat betekent dat de komende vijf Spelen op de publieke omroep te zien zijn.

De Winterspelen van 2026 in Milaan, de Zomerspelen van 2028 in Los Angeles, de Winterspelen van 2030 (locatie nog onbekend) en de Zomerspelen van 2032 (Brisbane) zullen op de NOS worden uitgezonden, zowel op televisie, radio, online en sociale media.

De uitzendrechten voor de Spelen van Parijs in de zomer van 2024 waren eerder al binnengehaald door de NOS. De omroep verkreeg een sublicentie van Discovery/Eurosport.

Bij de Zomerspelen heeft de NOS het recht om meer dan 200 uur uit te zenden, bij de Winterspelen gaat het om meer dan 100 uur. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) sloot een nieuwe samenwerking met EBU, het samenwerkingsverband tussen Europese omroepen waar ook de NOS deel van uitmaakt.

Sport blijft toegankelijk

Gerard Timmer, algemeen directeur van de NOS: "Deze langetermijnovereenkomst tussen het IOC en de EBU is ontzettend goed nieuws voor het Nederlands publiek. In de huidige tijd, met steeds meer online aanbod én grote concurrentie voor sportrechten, is het namelijk geen vanzelfsprekendheid dat sport voor iedereen toegankelijk én vindbaar blijft."

"De NOS is voor sport van A tot Z, letterlijk van Atletiek tot Zwemmen", zegt Maarten Nooter, hoofdredacteur NOS Sport. "De Olympische Spelen vormen daarvoor de basis. Met deze nieuwe overeenkomst blijft iedereen in Nederland de komende jaren verzekerd van ieder Olympisch sportmoment, iedere atleet en iedere medaille op alle mogelijke platforms."

Delphine Ernotte Cunci, voorzitter van de EBU zegt over de overeenkomst: "We zijn verheugd dat we de Olympische Spelen tot 2032 gratis voor het publiek hebben veiliggesteld. Deze deal toont de blijvende kracht en solidariteit van publieke media, waarbij EBU-leden samenkomen om de rechten te verwerven ten gunste van het publiek in heel Europa."

Nederlanders kijken massaal naar de Olympische Spelen. De vorige twee evenementen - Tokio in 2021 en Peking in 2022 - hadden een bereik van meer dan 11 miljoen tv-kijkers. Dat is meer dan 70 procent van de Nederlandse bevolking boven de 13 jaar.

Ook online wordt er volop meegekeken naar de prestaties van de atleten. De Spelen van Peking 2022 waren goed voor 19 miljoen livestream starts.