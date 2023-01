LeBron James doorbreekt grens van 38.000 punten in NBA en is bijna all time topscorer

De sterspeler maakte in totaal 35 punten. Daarmee kon hij een krappe nederlaag voor de Lakers overigens niet voorkomen: 112-113.

James bereikte de mijlpaal in de thuiswedstrijd van zijn ploeg LA Lakers tegen Philadelphia 76ers. Al in het eerste kwart liet hij zijn elfde punt noteren, waarmee hij de 38.000 passeerde.

Als tweede speler ooit heeft LeBron James meer dan 38.000 punten weten te maken in de NBA. De 38-jarige basketballer wordt waarschijnlijk volgende maand all time topscorer van de Noord-Amerikaanse competitie.

James, die de NBA viermaal wist te winnen en ook vier keer werd uitgeroepen tot most valuable player, heeft het 34 jaar oude record van Kareem Abdul-Jabbar in zicht. Abdul-Jabbar kwam in zijn carrière tot 38.387 punten.

Abdul-Jabbar feliciteerde James alvast

James is dit seizoen goed voor gemiddeld 29 punten per wedstrijd. Als hij die lijn doortrekt, dan kan hij over dertien duels recordhouder worden.

Toen James eind vorig jaar zijn 38ste verjaardag vierde, werd hij alvast gefeliciteerd door Abdul-Jabbar met zijn aanstaande record: "Fijne verjaardag, LeBron. 38 is het nieuwe 38.388."