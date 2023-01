Siciliaanse maffiabaas Matteo Messina Denaro na 30 jaar opgepakt

De carabinieri, het Italiaanse militaire korps met politietaken, heeft hem in een privékliniek gearresteerd. Daar werd hij behandeld voor een niet nader genoemde medische aandoening. Toen hij in een zwart busje werd weggevoerd klonk er applaus van omstanders voor de carabinieri.

Maffiabaas Matteo Messina Denaro is na 30 jaar op de vlucht opgepakt. De crimineel staat bekend als vooraanstaand leider van de cosa nostra, de Siciliaanse tak van de maffia. Hij is opgepakt in Palermo.

VIDEO. People clapping and cheering Carabinieri police in the streets of Palermo after the arrest of Italy's top mafia boss Matteo Messina Denaro after 30 years on the run - @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL

De 60-jarige Messina Denaro wordt gezien als de baas van de maffia op Sicilië, het kopstuk waar Italië al jaren naar op zoek is. Hij is de laatste van de eerste generatie 'grote bazen' van de cosa nostra en stond bovenaan de opsporingslijst van de Italiaanse justitie.

Premier Giorgia Meloni noemt de arrestatie in een reactie dan ook "een grote overwinning voor de staat die laat zien dat hij niet opgeeft tegenover de maffia". Ze zegt dat de strijd tegen de maffia onverminderd zal worden voortgezet.

Verantwoordelijk voor tientallen moorden

Sinds 1993 was Messina Denaro voortvluchtig. Hij is bij verstek veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de beruchte moorden in 1992 op de onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. Hij kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor zijn rol bij bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan, waarbij in 1993 tien mensen om het leven kwamen.

Daarnaast zou de maffiabaas betrokken zijn geweest bij het ontvoeren, twee jaar lang martelen en uiteindelijk vermoorden van Giuseppe Di Matteo. Deze jongen werd vermoord en opgelost in zuur, omdat zijn vader had getuigd tegen de maffia. In het verleden schepte Messina Denaro op dat hij verantwoordelijk is voor minstens vijftig moorden.

De politie zei in september 2022 dat Denaro ondanks zijn voortvluchtigheid nog steeds in staat was om de maffia aan te sturen in de regio rond de Siciliaanse stad Trapani. Eerder maakte politie jarenlang jacht op zijn voorgangers, maffiabazen Bernardo Provenzano en Salvatore 'Toto' Riina, die uiteindelijk ook werden opgepakt.

Provenzano werd in 2006 gearresteerd, nadat hij 43 jaar voortvluchtig was geweest. Hij werd samen met Messina Denaro verantwoordelijk gehouden voor de moorden op Falcone en Borsellino. Salvatore Riina werd al in 1993 gearresteerd. Provenzano en Riina zijn allebei overleden.

Persoonsverwisseling in Den Haag

In september 2021 werd in een restaurant in Den Haag een man opgepakt die volgens het Openbaar Ministerie Denaro was, maar dat bleek een vergissing. De man die door een politiemacht met zeven auto's werd opgepakt bleek de 54-jarige Mark L. uit Liverpool te zijn.